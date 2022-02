Kate Middleton è diventata madrina del rugby britannico al posto del principe Harry

La duchessa di Cambridge è la prima a prendere in mano uno dei patronati lasciati vuoti dal cognato e si è pure divertita sul campo da gioco, segno che lo sport è tra le sue cose preferite

Quando si tratta di scendere in campo, Kate Middleton non è seconda a nessuno. Nel senso che primeggia sempre, qualsiasi sia lo sport che la vede competere. Retaggio del passato – è sempre stata un’atleta brillante sin dai tempi della scuola – ma anche grande passione personale che le è valso il patronato dell’England Rugby (in particolare di due associazioni, la Rugby Football League e la Rugby Football Union): la duchessa di Cambridge è infatti diventata madrina di questa lega che ha avuto per anni come royal ambassador il cognato Harry di Sussex. Da quando lui e Meghan Markle sono volati in America, aleggia il problema di come distribuire nuovamente gli enti, le associazioni e gli impegni rimasti senza un patron: Kate Middleton è in effetti la prima a prendere in carico uno dei patronati storici del principe Harry.

Ne è felice? Basta guardare questa foto che ha fatto il giro del mondo per giudicare:

Lo scatto è unico nel suo genere perché in effetti è molto inusuale che delle persone tocchino in pubblico delle persone della famiglia reale, un po’ per etichetta un po’ per questioni di sicurezza e anche di buongusto, ovviamente. Eppure i giocatori di rugby da cui Kate è stata accolta per festeggiare il suo nuovo patronato l’hanno coinvolta in una partita al Twickenham Stadium di Londra non ci hanno pensato due volte a sollevarla per aiutarla in un passaggio. Regalandoci le foto delle reazioni di Kate Middleton davvero spontanea, cosa non proprio scontata.



Il nuovo patronato di Kate Middleton era stato annunciato da un video sul profilo Instagram dei duchi di Cambridge e in effetti era nell’aria da un po’: è opinione comune infatti che Kate sia l’erede naturale del principe Harry. Per 20 anni sono stati amici oltre che cognati, e le loro strade si sono separate quando la faida familiare ha allontanato il principe William dal fratello e da Meghan Markle. Mentre il duca di Sussex si ricostruisce una vita in America, Kate si gode uno dei momenti più belli della sua vita da royal: i 40 anni celebrati da vera regina dei media, gli svariati attestati di stima della regina Elisabetta e del principe Carlo e l’amore dei sudditi hanno alzato a livelli massimi la sua popolarità.



