Salma Hayek diventa virale sui social con un costume da bagno animalier

Salma Hayek e il costume virale di Gucci

Lo scorso novembre, Salma Hayek era stata ritratta in un post su Ig mentre sorseggiava un drink rinfrescante a bordo piscina con un costume da bagno Gucci. Nel 2022, l’attrice resta fedele al glamour da costume intero, ma ha scambiato la sua bevanda estiva con un caffè.

Salma inaugura il 2022 con un altro splendido costume

In un altro scatto di Instagram, infatti, l’attrice di origine messicana sorseggia il suo “primo caffè del primo lunedì del primo mese di un anno nuovo di zecca”, indossando un costume intero animalier ai bordi di un’idilliaca piscina con l’oceano sullo sfondo. Uno stato d’animo davvero invidiabile per essere lunedì…



Tutto il feed Instagram di Salma Hayek d’altronde è costellato di foto – con tanto di didascalie motivazionali – che evocano desideri di viaggio, e insieme documentano la sua collezione di costumi da bagno in continua evoluzione. Prima di quell’immagine virale con Gucci, Salma si era presa una breve pausa con uno scatto che la ritraeva stesa su un’amaca per una siesta: era la sua tregua dopo “la promozione di due film uno dietro l’altro”.

Sul red carpet di House of Gucci e Eternals con abiti Gucci

E certo non stupisce che avesse bisogno di riposo: l’anno scorso si è unita ai colleghi Jared Leto, Adam Driver e Lady Gaga nel tour promozionale di House of Gucci, che ha coinciso con la presentazione di Eternals di Chloé Zhao, con Angelina Jolie, Harry Styles e Gemma Chan. Salma ha sfilato sul tappeto rosso con lo stesso stile che aveva negli anni 90, sfoggiando un guardaroba di abiti Gucci.



