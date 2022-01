Matteo Berrettini è il nuovo testimonial di Boss. Sicuri di sapere tutto su di lui?

classe 1996, Matteo Berrettini, firma una capsule collection, Boss X Matteo Berrettini, in uscita il 17 gennaio. Tutti i fan del tennis potranno così avere un capo o un accessorio indossato proprio in campo – o fuori campo – dal global ambassador del brand, che nel 2018 ha conquistato il suo primissimo titolo ATP e che nel 2021 ha vinto il Queen’s ed è arrivato in finale a Wimbledon. La collezione vede protagonisti non solo modelli da tennis – come polo, pantaloncini, cappellino, polsini e calzini – ma anche elementi essenziali dell’easywear, come la T-shirt abbinata a una felpa con cappuccio e pantaloni casual. Una percentuale di tutte le vendite sarà devoluta all’organizzazione benefica di Berrettini a sostegno dei bambini svantaggiati in Italia.

Ma pensate di sapere tutto sul bel campione di tennis italiano? Qui cinque curiosità.

Anche la sua fidanzata è una tennista

Ajla Tomljanovic è croata, classe 1993. La coppia è stabile dal 2019 e condivide spesso scatti sui social network. Anche Ajla è una tennista e, quest’anno, è arrivata ai quarti di Wimbledon, dove è stata battuta da Ash Barty. “Il fatto che Ajla sia una giocatrice di tennis è un bene. Mi sono reso conto che quando sono con lei, è più facile per me trovare la motivazione”, ha dichiarato Berrettini.

Matteo Berrettini è protagonista di un documentario

Si chiama One Extraordinary Year ed è targato Red Bull. Qui l’atleta racconta la sua esperienza durante il lockdown da Covid-19 e di come la pandemia abbia agito drasticamente sul mondo degli sport e sulla preparazione degli atleti.

Il calcio è la sua (altra) grande passione

Matteo Berrettini ha seguito gli Azzurri per tutta la durata degli Europei, ed è tifoso della Fiorentina, nonostante sia nato a Roma. Ha eredito la passione dal nonno Piero, che da giovane lavorava alla Olivetti.

Ha un amore per le auto sportive

Il tennista, n. 7 della classifica mondiale ATP, Ama i motori e guida attualmente una Peugeot 508.

Cosa legge e che film guarda Matteo?

Matteo Berrettini, lontano dal campo da tennis, si distrae con il cinema e la buona lettura. Ama le pellicole di Stanley Kubrick e di Quentin Tarantino e legge con piacere Hemingway e Bukowski.



