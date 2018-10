Brad Pitt “stregato” da Sat Hari, bionda “guaritrice spirituale”: è lei la sua nuova girlfriend?

I due hanno tracorso una serata insieme ad un evento benefico, conversando molto intimamente

Lei è bionda e molto affascinante, si chiama Sat Hari Khalsa ed è una “guaritrice spirituale“, americana di nascita ma con studi compiuti in India. E pare abbia “stregato” uno tra i più ambiti single di Hollywood: Brad Pitt. I due sono stati visti insieme, conversare molto intimamente e scambiarsi sguardi complici, durante un evento di beneficenza, l’altra sera, al Silverlake Conservatory of Music di Los Angeles. I media americani li hanno immortalati seduti insieme ad un tavolo conversare guardandosi negli occhi insistentemente e ridere e pare che Brad sembrasse molto coinvolto dalla bionda “guaritrice”. A presentarli potrebbe essere stato Flea, batterista dei Red Hot Chili Peppers, di cui in passato Sat Hari era stata “holistic nurse” durante i tour della band, come mostrano anche alcuni scatti social. La serata del resto è stata organizzata proprio da Flea. Cosa ci sia di vero in tutta questa bella storia non è chiaro. Ovviamente non ci sono conferme. Ma vedere il bel Pitt così vicino ad una donna non è cosa che passi inosservata. Sat Hari è tra l’altro anche una famosa designer di gioielli in perfetto “indian style”, gioielli che, guarda caso sono indossati da molte star di Hollywood, Jennifer Aniston compresa. Così è la vita!

tgcom24