Torna domani alle 13.30 su Rai2 e Radio2 la trasmissione “B come sabato”, condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi, con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross, in diretta dalla sede RAI di Napoli. Tra gli ospiti in studio a seguire le partite della quarta giornata del campionato cadetto insieme a Marco Mazzocchi e alla giornalista Jolanda De Rienzo, ci saranno Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express; l’ex parlamentare, autrice e attrice, nonché tifosa del Foggia, Vladimir Luxuria, il compositore e produttore musicale Saturnino, tifoso dell’Ascoli, l’attore, comico e cabarettista Sergio Vastano, che sosterrà il Cosenza. In diretta dalla Sardegna Arena, per seguire l’anticipo di serie A Cagliari-Bologna, ci sarà Giuseppe “Beppe” Tomasini, indimenticato numero 6 rossoblù, vincitore dello Scudetto del 1970 con la maglia del Cagliari. E ancora in studio, l’ex pallavolista e commentatrice sportiva Consuelo Mangifesta (tifosa del Pescara) insieme ad altri fuoriclasse azzurri come la campionessa italiana di Judo Rosalba Forciniti e i campioni italiani di canottaggio Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo. Il viaggio alla scoperta della provincia italiana farà tappa questa settimana nel Maceratese: Gianluca Fubelli seguirà in diretta da Recanati la partita di serie D Recanatese – Pineto e ci racconterà con ironia le curiosità locali della provincia di Macerata. Non mancheranno le divertenti sfide sportive per gli ospiti e i comici Danilo Da Fiumicino, Martina Catuzzi e Carmine del Grosso e l’imperdibile appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali di Gigi e Ross. Dalle 13.30 alle 17.30, dai nuovi studi di Radio2, la versione radiofonica di “B come Sabato” con la conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari, con il commento del programma tv e le loro incursioni televisive: un programma nel programma con ospiti, curiosità, contest e tante sorprese. La regia televisiva del programma è di Cristiano D’Alisera, una produzione Rai2.