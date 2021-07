Grammy Awards: Tiziano Ferro in giuria, “infinita emozione”

Membro votante della Recording Academy

La Recording Academy, l’istituzione che dal 1958 presenta i Grammy Awards, gli ambitissimi premi della musica assegnati ogni anno durante una cerimonia seguita in diretta TV in tutto il mondo, ha invitato Tiziano Ferro a diventare membro votante del board. Queste le parole dell’artista: “Da oggi sono membro votante della Grammy Academy.

Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica. Che bel viaggio”.

La Recording Academy è l’unica organizzazione la cui appartenenza è interamente riservata a creatori di musica (e non a membri di aziende) e rappresenta la voce di performer, autori, produttori e di tutte le altre professionalità nel campo musicale. Nel suo vasto campo di azione, la cerimonia dei Grammy rappresenta la celebrazione dell’eccellenza, il più alto riconoscimento per la comunità musicale, l’unico conferito tramite la votazione di membri che di quella stessa comunità fanno parte.

Tiziano Ferro ha vinto 1 Grammy Award nel 2013 nella categoria “Best Pop Instrumental Album”, come autore per il disco di Chris Botti “Impressions” e ottenuto una nomination nel 2019 per il disco “Sì” di Andrea Bocelli come autore della canzone Amo Soltanto Te, composta insieme a Ed Sheeran.

Inoltre ha all’attivo 2 Latin Grammy nel 2007 come autore e interprete della canzone No me lo puedo explicar nell’album di Laura Pausini “Yo Canto”, 1 nomination nel 2003 come “Best New Artist” e 2 nomination nel 2013 nelle categorie “Mejor Album” e “Best Contemporary Pop Album” per la partecipazione al disco “Papitwo” di Miguel Bosè.

Ansa.it