Con chi viaggi, in prima tv su Sky il film degli YouNuts! con Lillo

Arriva in prima tv su Sky CON CHI VIAGGI, commedia on the road diretta dagli YouNuts!, duo di registi composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, in onda lunedì 6 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni, distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon, il film è una dark comedy che gioca sulle relazioni umane e le apparenze e vede nel cast Pasquale Petriolo, in arte Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi.

CON CHI VIAGGI, LA TRAMA DEL FILM

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

YOUNUTS!, LA BIOGRAFIA DELLA COPPIA DI REGISTI

Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, classe 1986, sono due registi e DOP romani che lavorano nell’industria musicale italiana. Otto anni fa hanno creato il loro progetto “YouNuts!”. Partendo dall’ambiente musicale underground, hanno raggiunto ottimi risultati vantando collaborazioni con le più prestigiose Major Record Labels, tra cui, Sony Music Italia, Warner Music Italia, Universal Music Italy, BMG, e con alcuni dei più importanti cantanti italiani come Jovanotti, Marco Mengoni, Salmo, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia e molti altri. Vincitori del premio per il miglior videoclip italiano al Roma Videoclip Festival 2019 con “Non Avere Paura” di Tommaso Paradiso e per il miglior video dell’anno per Esse Magazine, nota rivista digitale di Urban Music, con “Lunedì” interpretato da Salmo e Alessandro Borghi. Nel 2020 debuttano alla regia cinematografica con l’opera prima “Sotto il sole di Riccione” per Netflix a cui sono seguiti nel 2021 “Con chi viaggi” e “Altrimenti ci arrabbiamo” omaggio all’omonima commedia del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill.