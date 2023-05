Lorella Cuccarini parla del coming out della figlia Chiara: “Non abbiamo barriere in famiglia”

La showgirl e insegnante di “Amici 22” commenta le parole della 23enne

Qualche tempo fa la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, chiacchierando con i follower aveva ammesso di potersi innamorarsi di una ragazza. Dalle pagine di “Gente” è arrivata la reazione della mamma, che ha commentato così le parole della 23enne: “Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia”.

“Nulla di azzardato nelle sue parole”

Lorella Cuccarini non ha nessun problema con l’orientamento sessuale della figlia, ma quello che invece l’ha stupita è stato il clamore suscitato per una dichiarazione per niente scandalosa: “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Le dichiarazioni della figlia

Qualche giorno fa Chiara, rispondendo alle domande dei follower, aveva ammesso di non volere etichette in amore: “Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Chiara (insieme al gemello Giorgio) è la minore di quattro fratelli, fa la calciatrice ed è anche fondatrice di una sua agenzia di marketing che si occupa di digital strategy e brand identity.

“Mamma è una pazza scatenata”

La ragazza ha un rapporto strettissimo con la madre ed è inoltre una sua valida collaboratrice. Nel 2021, in un videomessaggio a “Verissimo”, aveva infatti svelato di esserci lei dietro i profili social di Lorella Cuccarini: “È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata”.