“Verissimo” in collaborazione con il Tg5 presenta l’incoronazione di Carlo III

Silvia Toffanin conduce lo speciale sabato 6 maggio dalle 10.45 su Canale 5

Sabato 6 maggio 2023, a partire dalle ore 10.45 (ora italiana), “Verissimo” in collaborazione con Tg5 presenta “L’incoronazione di Carlo III”.

Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra, che diventerà re dopo sua madre Elisabetta II. Uno speciale, realizzato con la collaborazione del Tg5, in onda dalle 10.45 fino alle ore 15.45 circa, per documentare quello che si appresta a essere un vero e proprio appuntamento con la storia.

In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti. In studio per commentare il “Coronation Day” con Silvia Toffanin ci saranno tre giornalisti esperti di Royal Family: Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica.

Inoltre, lo speciale vedrà collegato da Londra anche Andrea Bocelli, artista italiano scelto per partecipare il 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor in occasione dell’incoronazione.