Ignazio Moser sempre più conduttore: lancia un nuovo format, ”Un calice con Ignazio” e annuncia ai fan il nuovo progetto che sta per partire

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez protagonista assoluto sul web. Il bel 27enne parlerà di vino e poi intervisterà l’ospite di turno per cinque puntate

Ignazio Moser ci ha preso gusto. Dopo essere stato al timone, insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez, di “Ex on the beach” su Mtv, diventa sempre più conduttore. Stavolta ‘in solitaria’. L’ex concorrente del GF Vip lancia con la sua agenzia, la Golden Sabre Agency, un nuovo format sul web, “Un calice con Ignazio”. Annuncia il nuovo progetto sul social, nelle sue IG Stories.

Dopo una lunga giornata nei campi, a occuparsi delle vigne di famiglia nella sua tenuta agricola a Trento, Ignazio Moser rivela ai fan il suo nuovo format. “Un calice con Ignazio” andrà in onda per cinque puntate e partirà da oggi, 5 maggio, alle ore 18,30.

“Eccoci qui, finita un’alta giornata di lavoro in vigna, oggi mi è toccata la zappa”, esordisce Nacho nelle storie di Instagram. Poi parla del suo programma: “Finalmente è arrivato il momento di annunciarvi di questo nuovo format nel quale andremo a fare ‘Un calice con Ignazio’. A breve, speriamo, riandremo a fare gli aperitivi tutti insieme nei bar, per il momento ci dovremo accontentare di fare un aperitivo via telematica e lo faremo in diretta con tanti amici, personaggi di varia estrazione: del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, del mondo della musica”.

“Andrò a farvi conoscere personaggi di diversi mondi abbinandoli sempre a un vino della loro zona. Domani inizieremo con un super ospite. Vi do un piccoli indizio, il vino a cui lo abbineremo sarà Il Greco di Tufo, un vino campano… Provate a indovinare!”, conclude Moser.

Ignazio Moser sa come tenere accesi i riflettori su di lui, come pure Cecilia, sempre al suo fianco. I due a Trento stanno benissimo. Hanno anche iniziato a parlare di mettere su famiglia. “Qui in Trentino potrebbe essere ideale. Su questo siamo d’accordo, cioè sul fatto di poter crescere un bambino qui. Sarebbe diverso crescerlo in un posto come Milano. A Santiago(figlio di Belen, ndr) non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora”, ha svelto Chechu recentemente. L’amore trionfa, ma senza dimenticare il mondo dello showbiz, stavolta con Ignazio protagonista assoluto sul web.





Annamaria Capozzi, Gossip.it