Grande Fratello Vip torna in autunno con Alfonso Signorini? L’indiscrezione

Stando alle indiscrezioni, pare che il Grande Fratello Vip sia pronto a tornare con la nuova edizione in autunno, ancora una volta con Alfonso Signorini

Solo da qualche settimana si è conclusa la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ha ottenuto un ottimo successo. Quest’anno, come sappiamo, per la prima volta il reality è stato condotto da Alfonso Signorini, che ha conquistato il cuore del pubblico. Non è stato semplice, infatti, per il presentatore, portare avanti la trasmissione, a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo poco più di un mese dalla partenza del programma, come sappiamo, in Italia è partita la lunga quarantena, e per questo gli autori sono stati costretti a stravolgere le modalità di conduzione, per rispettare le norme di sicurezza.

Nonostante le mille difficoltà, però, il Grande Fratello Vip è riuscito in qualche modo ad alleggerire la tensione, tenendo compagnia al pubblico. Anche Mediaset si è ritenuta molto più che soddisfatta del risultato portato a casa, e per questo pare che i vertici si stiano interrogando sul da farsi. In questi giorni, infatti, si inizia a studiare il palinsesto della prossima stagione televisiva, che inizierà a settembre. Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, pare che gli autori stiano pensando di riproporre nuovamente il format Vip del reality in autunno, ancora una volta con Alfonso Signorini. Ma non solo. Al suo fianco pare ci sia anche Pupo, confermato nuovamente come opinionista. Questo quello che si legge sul portale:

“Alla luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l’arrivo del vaccino, si spera il prima possibile, si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il Grande Fratello Vip. Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista. I due si sono trovati bene insieme, quindi perché non riproporre il medesimo spirito scaturito dall’interazione di questa nuova coppia televisiva? La risposta, secondo i dirigenti Mediaset, pare essere davvero un sì”

