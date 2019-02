Il 24 febbraio, a Segrate, ci sarà un evento dedicato ai cani San Bernardo con Edoardo Raspelli e Maura Anastasia

Un cane inconfondibile, speciale, meravigliosamente affettuoso e coccolone ma anche un animale non per tutti. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo avevano già messo in rilievo nelle scorse settimane il problema dell’abbandono sempre più pesante di cani,in particolare quello dei bassotti:ora un altro evento benefico mette il dito nella piaga di questi cani San Bernardo, adorabili “pelosoni”, di cui cercano di disfarsi malamente un numero sempre maggiore di famiglie.

Per aiutarli, nutrirli, salvarli e cercare per loro una casa,una famiglia, una grande amante degli animali, Sonia Infranti Bonetti, ha creato un’associazione, la Passione San Bernardo Rescue Onlus.Per aiutare questa Onlus, Virginia Regale”Lady Virginia” ha organizzato un evento per domenica 24 febbraio 2019 alle 15.30 all’ Hotel NH (via Fratelli Cervi, Segrate, Milano). Tra gli altri interverranno, in chiave amichevole, Francesco Lombardi (in arte Ghyblj), l’amica degli animali per antonomasia, la modella ed attrice Maura Anastasia, il giornalista e cronista della gastronomia Edoardo Raspelli. L’evento è presentato da Mario Telli, ci saranno esibizioni ed anche una sfilata di abiti di moda (seguita da Lady Virginia) . La giornata avrà un ingresso di 15 euro dei quali 10 saranno devoluti all’Associazione Onlus Rescue Passione San Bernardo di Sonia Infranti Bonetti.