Gordon Ramsay, in arrivo il quinto figlio (dopo il dramma dell’aborto)

Lo chef e la moglie Tana annunciano la bella notizia con un divertente video su Instagram: la famiglia si allarga e ritrova il sorriso dopo il dolore per la gravidanza interrotta nel 2016

Gordon Ramsay si appresta a diventare papà per la quinta volta. Lo chef britannico lo ha annunciato nel giorno di Capodanno attraverso un divertente video pubblicato su Instagram, nel quale coinvolge tutti i membri della sua famiglia extra-large: «Auguri di buon anno», dice la figlia più piccola Matilda (16), seguita dai gemelli Holly e Jack (19) e dalla maggiore Megan (21). Poi l’obiettivo si sposta su Tana, moglie del cuoco dal 1996: «Fai vedere perché sarà un buon anno», dice Gordon. Lei alza il maglione e mostra il pancino: «Sta arrivando», conclude lui.

I messaggi di congratulazioni non si sono fatti attendere: «La migliore notizia possibile», commenta David Beckham. «Questo è meraviglioso, vi mando tanti abbracci», replica Emma Bunton. Per la famiglia Ramsey è una gioia immensa, che cancella il dolore patito nel 2016 a causa di un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza: era un bambino e si sarebbe chiamato Rocky. «È stato un weekend devastante e ringraziamo tutti per il supporto », disse all’epoca lo chef. «Adesso, come famiglia, ci rialzeremo tutti insieme dopo questo tremendo episodio».

E così è andata: nell’aprile dell’anno successivo Megan ha corso la Maratona di Londra in memoria del fratellino, poi è toccato ai gemelli Holly e Jack fare lo stesso nel 2018. Adesso invece sta a Gordon e Tana onorare il ricordo del piccolo Rocky: lui, classe ‘66, e lei, 8 anni più giovane, hanno deciso di avere nuovo bebè. Che proverà pure a risolvere la sindrome del nido vuoto di cui soffre – per sua stessa ammissione – Gordon: è uno stato psicologico che può colpire i genitori quando i figli lasciano l’abitazione e cominciano una nuova vita tutta loro.

D’altronde Megan aveva già abbandonato casa per motivi di studio, di recente avevano fatto lo stesso pure Holly e Jack, al primo anno di università: insomma, in casa Ramsay è rimasta soltanto Matilda. Ma a breve avrà un fratellino o una sorellina con cui giocare.

Nicola Bambini, Vanity Fair