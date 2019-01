Il nuovo tatuaggio di Justin Bieber (e la moda di farseli sul viso)

Alcuni mesi fa il cantante si è inciso la parola «grace» (grazia) sopra l’occhio destro, oggi è uscito il primo piano. Da Kat Von D a Young Signorino: perché i disegni in faccia iniziano a essere di tendenza tra le star

Trent’anni fa, sulla spiaggia, trovare qualcuno che avesse un tatuaggio era una vera impresa: oggi è esattamente l’opposto, difficile scovare chi non ne ha. La moda dell’inchiostro sotto pelle, scoppiata all’inizio degli anni Novanta, è diventata ormai da oltre un decennio un vero fenomeno di massa: braccia, gambe, schiena, addirittura mani, l’ago è arrivato ovunque. Persino in faccia: sì, perché in un mondo dove avere un tattoo sul corpo non rappresenta più niente di insolito, tra le star – e non solo – si sta facendo largo la moda dei disegni su viso.

Una delle ultime celeb che ha seguito la nuova tendenza è Justin Bieber: il cantante canadese, infatti, si è tatuato sopra l’occhio destro la parola «grace» (grazia) in corsivo. Piccola, talmente micro che per mesi è riuscito a nasconderla, seppur i fan più attenti si fossero accorti che in quell’angolo di volto c’era qualcosa di nuovo. A pubblicare per la prima volta il close-up del disegno è uno studio di New York, Jon Boy Tattoo: «Ringrazio i miei clienti», si legge su Instagram a margine della foto, «molti dei quali sono diventati miei grandi amici».

Allo stesso tatuatore si è rivolta spesso anche la nuova moglie di Bieber, la modella Hailey Baldwin, appassionata di tatuaggi: non è escluso che pure lei si sia incisa una parola da qualche parte insieme al marito, poco prima delle nozze. Di sicuro non sul viso, rischierebbe di compromettere la carriera lavorativa: per i cantanti invece la questione cambia, perché nonostante siano costretti a curare al massimo la loro immagine, non devono lavorare quotidianamente davanti a un obiettivo. Infatti, come Justin, tanti trapper oggi hanno optato per il face tattoo.Anche in Italia: dai ragazzi della Dark Polo Gang a Sfera Ebbasta, fino all’estremo Young Signorino che tra baci, cerotti e coltelli si è riempito quasi tutto il viso. In America spiccano la cascata di stelle della diva televisiva Kat Von D e soprattutto il tribale dell’ex pugile Mike Tyson: è stato lui uno dei precursori, visto che già nel 2003 si presentò sul ring col disegno intorno all’occhio sinistro e in 49 secondi mando ko il suo avversario. Se dovesse davvero esplodere la moda dei tatuaggi sul viso, sicuramente avrà bisogno di un po’ più tempo.

Nicola Bambini, Vanity Fair