Rai Premium omaggia Gigi Proietti

Un talento eclettico e versatile che ha saputo esplorare e raccontare a suo modo tutti i campi dello spettacolo, dal teatro, al cinema, alla tv. Al grande Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Rai Premium (canale 25) dedica tre serate di programmazione. Si comincia mercoledì 4 novembre alle 21.20 con il tv movie “Il Signore della Truffa”. L’attore veste i panni di Federico Sinacori, un truffatore di lungo corso, affascinante e deciso. A seguire Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, con la trasmissione “Allora in onda”, ricordano il maresciallo più famoso d’Italia proponendo un’intervista a Gigi Proietti-Rocca che, per cinque stagioni di grande successo, ha interpretato il celebre carabiniere.

Giovedì 5 novembre alle 23.00 Rai Premium propone “Il Veterinario”. Gigi, oltre a svolgere la professione di veterinario, è anche il responsabile del settore qualità presso la “Sgnak”, fabbrica di alimenti per animali. Quando la fabbrica, e in particolare Gigi, vengono accusati dai consumatori per una partita di bocconcini avariati, cominciano i guai.

L’omaggio si conclude venerdì 6 novembre alle 21.20 con il tv movie “Mai storie d’amore in cucina”. Proietti è il papà di Evelina, una giovane che per diventare una grande chef internazionale parte per la Spagna dove frequenterà uno stage in uno dei migliori ristoranti di Barcellona.