Ilary Blasi, Francesco Totti e la figlia Isabel: l’ultima uscita prima della quarantena

L’ex capitano della Roma è stato trovato positivo al tampone. Così anche la moglie. E il settimanale Oggi li mostra in esclusiva prima che si rinchiudessero nella loro super villa…

Ilary Blasi e Francesco Totti a spasso per Roma. Con la figlia Isabel. E con le mascherine (quasi) sempre ben incollate in volto. Sono le immagini esclusive che pubblica il settimanale Oggi in edicola. E raccontano l’ultima uscita della famiglia felice prima di scoprire la positività al Coronavirus e prima di essere costretti alla quarantena.

POCO DOPO LA MORTE DEL PAPÀ – Pochi giorni dopo la scomparsa di suo papà Enzo.



Francesco Totti è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Nei giorni scorsi, l’ex capitano della Roma aveva avuto i sintomi tipici, febbre e senso di debolezza. Così ha deciso di sottoporsi al test. Che ha dato esito positivo. Positiva anche la moglie dell’ex giocatore, Ilary Blasi. E così, tutta la famiglia è ora in isolamento fiduciario nella loro super villa romana.

LA QUARANTENA – Francesco Totti e Ilary Blasi sono in isolamento nella loro villa, con misure di distanziamento dai figli Cristian, Chanel e Isabel. La positività è stata riscontrata alcuni giorni fa, ma l’ex capitano non ha voluto renderla pubblica. E il settimanale Oggi in edicola mostra, appunto, l’ultima uscita per le vie di Roma della famiglia felice. Prima di scoprire la positività di Francesco e Ilary…





