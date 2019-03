Netflix, il nostro cinema è per tutti

Spielberg non voleva “Roma” agli Oscar, “Fanno televisione”

Netflix si difende dalle accuse di Steven Spielberg e di altri vip di Hollywood secondo cui i suoi film non avevano diritto di partecipare agli Oscar. “Amiamo il cinema”, ha replicato su Twitter il colosso web. “Ma ci sono altre cose che amiamo: ad esempio il dare accesso a gente che non si può sempre permettere di andare al cinema o che vive in città dove non ci sono sale. Sono cose che non si escludono a vicenda”. “Cinema per tutti dunque, e dappertutto. E più strade per gli autori di cinema di far conoscere il loro lavoro”, ha proseguito Netflix che ha portato agli Oscar Roma di Alfonso Cuaron, conquistando tre statuette tra cui quella per il miglior regista, ma non la più ambita per il miglior film, andata a Green Book. Per qualificarsi alle sue 10 candidature, il servizio di cinema in streaming aveva fatto uscire il film di Cuaron per pochi giorni in alcune sale a New York e Los Angeles.Spielberg fa parte del board dell’Academy che dovrebbe discutere la questione in una riunione ad aprile.

Ansa