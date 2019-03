Domani torna, su Rai3, “Tutta salute”

Nella puntata di Tutta salute in onda domani, alle 10.40 su Rai3, si parlerà dei diversi fattori che possono provocare il gonfiore addominale. E’ possibile prevenirlo? Come si può curare? Lo dirà il professor Giancarlo Caletti, ordinario di gastroenterologia dell’Università Alma Mater di Bologna, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Quali sono le buone regole alimentari, da mettere in pratica con regolarità e costanza, che aiutano a proteggere o a controllare il rischio di malattie cardiache? Lo dirà la professoressa Silvia Migliaccio, ricercatrice del dipartimento di Scienze del Movimento dell’Università del Foro Italico di Roma.

Le lenti a contatto sono una risorsa preziosa per chi ha difetti di vista, ma una persona su due, secondo recenti statistiche, lamenta, però, qualche piccolo problema. Farà chiarezza Romolo Apolloni, primario di oculistica dell’Ospedale Sant’Eugenio CTO di Roma, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.