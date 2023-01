Ilary Blasi stuzzica da Bangkok con Bastian Muller

Mise provocanti in vacanza con il suo nuovo amore

Ilary Blasi ha iniziato il nuovo anno in coppia con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che le fa battere il cuore dopo la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti. Mentre l’ex calciatore è dall’altra parte del mondo con Noemi Bocchi e i figli, lei si gode le vacanze a Bangkok tra mise provocanti, look audaci e dettagli stuzzicanti. Bastian non si vede nei post e nelle Storie social, ma è con lei.

Dall’altra parte del mondo

Se Francesco Totti ha scelto Miami e l’Honduras per le sue vacanze di Capodanno, Ilary Blasi è volata dall’altra parte del mondo con Bastian Muller. In Thailandia con Bastian si è regalata un viaggio da sogno con tanto di volo privato, hotel extralusso e siparietti intriganti. I primi scatti sulla città illuminata di notte sono pazzeschi e l’amica Michela Quattrociocche non risparmia il suo “Wow”. In altre foto indossa micro-top paillettati che lasciano intravedere scorci di pelle e un ventre ultrapiatto. Tacchi vertiginosi e sorrisi sornioni sono gli ingredienti delle storie. Ilary e Bastian hanno scelto un hotel lussuoso con tanto di terrazza ristorante panoramica. Da lì probabilmente hanno brindato al nuovo anno tra fuochi d’artificio e passione allo stato puro.

L’ironia social di Ilary

Ilary Blasi però non perde mai il vizio di riempire i suoi social con un pizzico di ironia. Lo ha fatto in occasione del “ratto dei Rolex” quando postò nelle Storie le immagini tra le vie di Roma davanti alla boutique dei preziosi orologi spariti a Francesco Totti. Lo ha fatto quando ha pubblicato le corna o quando ha smentito il flirt con l’amico Edmondo. E ora prende in giro gli hater che l’accusano di essere troppo magra. Mostra il suo ventre piatto (indossa pantaloni ampi e top cortissimo) e poi inquadra le prelibatezze che sta gustando, tra cui una pizza con la nutella.

Prima di Natale in montagna

Ilary Blasi prima di Natale aveva trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia di Bastian Muller, insieme alla figlia più piccola Isabel Totti e all’amica Michelle Hunziker. La conduttrice tv è sempre apparsa raggiante e innamorata a St. Moritz. Anche in quell’occasione la Blasi aveva soggiornato in un hotel da mille e una notte (proprio una sola notte costerebbe la bellezza di 1200 euro). Insomma, le vacanze con l’imprenditore tedesco sono tutte da sogno!