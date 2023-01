La vita bugiarda degli adulti, la trama della serie TV ispirata al libro di Elena Ferrante

L’adattamento in sei episodi dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante, diretto da Edoardo De Angelis e in uscita su Netflix martedì 4 gennaio, segue la tredicenne Giovanna nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza nella Napoli degli anni Novanta

I fan de L’amica geniale possono tirare un sospiro di sollievo: La vita bugiarda degli adulti, l’adattamento in sei episodi dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante diretto da Edoardo De Angelis, è in uscita su Netflix martedì 4 gennaio.

LA TRAMA

Giovanna Trada (interpretata da Giordana Marengo) ha tredici anni negli anni Novanta a Napoli, una città dai due volti che tracciano un solco tra l’infanzia ovattata e l’adolescenza rivelatrice della ragazza. La Napoli borghese, intellettuale e mascherata, convive con la Napoli proletaria, libera e vera, e le due anime frantumano il mondo di Giovanna, che per i genitori (interpretati da Alessandro Preziosi e Pina Turco) è “brutta e cattiva come la zia”. Zia Vittoria (interpretata da Valeria Golino), cancellata dalle foto di famiglia, Giovanna non l’ha mai conosciuta, ma sarà proprio l’incontro con la sorella allontanata dal padre Andrea a rivelarle la vita bugiarda degli adulti, fatta di menzogne e di convenzioni. Quella zia istintiva, che trattiene saldamente l’amore per un uomo morto, scatenerà incertezze e susciterà domande nella nipote, che vivrà la difficoltà di scegliere tra due mondi vicini ma lontani e di discernere la verità.