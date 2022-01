Laura Freddi al Grande Fratello Vip: «Non sono solo una ex (di Paolo Bonolis)»

«Quando la moglie è in vacanza, la ex lavora». La battuta è di Alfonso Signorini che ha punzecchiato così Laura Freddi, new entry negli studi del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista per una notte. La showgirl, ex fidanzata storica di Paolo Bonolis, ha sostituito momentaneamente Sonia Brugarelli, moglie del conduttore, attualmente in vacanza a Dubai con la famiglia.



«Dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata» ha provocato Signorini all’ingresso in studio di Laura, della quale ha fatto notare le scarpe, prese in prestito proprio dalla opinionista «titolare»: «Allora le scarpe le indossi, non le fai», ha aggiunto il conduttore.

Alla provocazione da copione, Laura Freddi ha risposto ironicamente da copione, ma ha aggiunto anche una frase che non sembrava pre-compilata: «Ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi!», ha detto rivendicando di non essere solo una ex-qualcosa.

Non c’era in lei, però, alcuna nota polemica anche perché la scelta di sostituire Sonia Brugarelli con la ex velina di Striscia la Notizia era stata concordata proprio con la signora Bonolis, con la quale Laura è in ottimi rapporti. La stessa Sonia, nei giorni scorsi, si era presa la briga di mettere a tacere qualsiasi chiacchiera maligna, spiegando che Laura è solo una «supplente», che lei tornerà in studio dopo le vacanze, e che dietro questa scelta non c’è alcuna vendetta di Signorini, per gli screzi avuti con lei in diretta tv.

Dal canto suo Laura Freddi ha preso il meglio dall’occasione, mostrandosi brillante e spiritosa al punto giusto, e pronta a parare i colpi di fioretto di Signorini. Dopotutto, lei dal GF Vip ci era già passata, come concorrente nel 2016, e sa bene come funziona il format.

Conduttrice e imprenditrice di una linea di prodotti di cosmesi e make up, la ex Kim Basinger di Non è la Rai che era balzata agli onori delle cronache proprio grazie alla sua relazione con Paolo Bonolis, oggi è legata al fisioterapista della Nazionale italiana maschile di beach volley, Leonardo D’Amico, e ha una figlia Ginevra, nata nel 2018. Il suo «più grande successo», come l’ha definita una volta.



VanityFair.it