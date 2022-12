Frank Vallelonga Jr è morto, era l’attore di Tony Lip in Green Book

Un giallo intorno al decesso. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella notte davanti a un negozio a New York

Il corpo dell’attore di Green Book, Frank Vallelonga Jr., è stato ritrovato senza vita davanti a un negozio di lamiere nel Bronx (New York) dalla polizia. I sanitari intervenuti hanno constatato la morte, senza trovare segni di trauma: sarà necessario fare un’autopsia per determinare la causa della morte. Inizialmente l’uomo non era stato identificato, non avendo con sé i documenti. Secondo indiscrezioni, nelle ultime ore sarebbe stata arrestata una persona per occultamento di cadavere.

CHI È L’UOMO ARRESTATO

I media statunitensi hanno riportato le generalità dell’uomo arrestato, Steven Smith, con diversi precedenti penali alle spalle. Un video, ora in mano agli inquirenti, mostrerebbe un’auto fermarsi accanto al marciapiede e scaricare il corpo (poi identificato come il corpo di Frank Vallelonga Jr.). L’auto apparterebbe al fratello di Smith. Che, interrogato dalla polizia, avrebbe detto di aver trovato Vallelonga in preda ad un’overdose e di essere andato nel panico. Smith, poi rilasciato, dovrebbe tornare in tribunale il prossimo gennaio.

LA CARRIERA DI VALLELONGA JR

Il film del 2018 Green Book si basava sulla storia del padre dell’attore scomparso, un ex buttafuori di Copacabana assunto per proteggere Don Shirley, un pianista nero durante la tournée del 1962. Vallelonga Jr ha interpretato il fratello di suo padre, Rudy, nel film, mentre quest’ultimo aveva il volto di Viggo Mortensen. Il fratello di Frank, Nick Vallalonga, ha firmato la sceneggiatura di Green Book e Mahershala Ali ha vestito i panni di Mr. Shirley. Tuttavia Frank Vallelonga Jr. ha fatto anche altri piccoli ruoli in tv e al cinema come The Birthday Cake e anche suo padre ha fatto l’attore, per esempio interpretando il boss della mafia Carmine Lupertazzi nella celebre serie I Soprano della HBO.