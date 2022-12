Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato il nome del figlio su Instagram

La cantante ha posato davanti all’obiettivo di Piero Gemelli per un paio di scatti in cui esibisce il pancione e, nella foto col suo amore, rivela il nome del suo primogenito

C’è grande attesa per l’arrivo del loro primo bambino e Bianca Atzei e Stefano Cortinon nascondono le emozioni del momento su Instagram, social a cui hanno affidato gli ultimi scatti d’autore con il pancione e una notizia: il nome del piccolo, che si chiamerà Noa Alexander.

IL POST PER L’OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA

Le emozioni dell‘ottavo mese di gravidanza sono davvero intense e Bianca Atzei, che ha raccontato l’attesa del suo bambino passo dopo passo via social, ci tiene a scrivere un pensiero per il suo primogenito che ora ha anche un nome. Noa Alexander è già un bambino amatissimo e i futuri mamma e papà ammettono che da quando hanno saputo del suo arrivo la loro vita è cambiata: il bambino ha dato letteralmente forma ai loro sogni, scrive la cantante.

Il post, dolcissimo, è accompagnato da un elegante ritratto in bianco e nero, opera di Piero Gemelli, in cui i futuri genitori posano abbracciati teneramente. La Atzei, che posa con i jeans slacciati, mostra fieramente le sue rotondità, in primo piano davanti all’obiettivo.

Nelle parole della coppia c’è tutto lo stupore del sentire crescere una nuova vita. “La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”, si legge su Instagram.

E, nell’ultima parte, la cantante e l’attore si chiedono come sarà il bambino e a chi somiglierà.

LO SHOOTING D’AUTORE COL PANCIONE

Le domande della Atzei e del suo compagno avranno presto una risposta poiché a breve la gravidanza della trentacinquenne giungerà al termine, come certamente sapranno i quasi novecentomila follower che seguono il suo profilo ufficiale.

Su Instagram, oltre allo scatto di coppia, è apparsa un’altra foto, sempre dallo stesso servizio fotografico, in cui la cantante posa nuda, con la pancia in bella mostra e le braccia e i capelli a coprire ciò che non vuole mostrare. Anche qui non è mancato un suo commento e nella didascalia si legge: “Gli otto mesi più belli della mia vita”.

Oltre ai complimenti per la mamma arrivano anche i primi commenti per il piccolo. Il più divertente è quello di Leonardo Pieraccioni che ha scritto che Noa Alexander è un nome che si addice a un guerriero vichingo.