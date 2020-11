Tg1, oggi ci sarà uno special dedicato alle elezioni Usa

Donald Trump o Joe Biden, chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America? “Speciale Tg1” seguirà in diretta, alle 15.00 su Rai1, gli ultimi sviluppi delle elezioni più imprevedibili di sempre, con un’affluenza record, un voto postale a valanga già messo in discussione da Trump e schiere di legali già mobilitati dai due candidati per dare battaglia in caso di un risultato non lampante. In studio Francesco Giorgino, la corrispondente della Rai Giovanna Botteri e il direttore dell’Ispi Paolo Magri per le analisi e i commenti. In collegamento gli inviati a New York, Washington e Wilmington, il feudo di Biden nel Delaware.