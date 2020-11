Antonella Clerici rassicura sulle condizioni di salute di Carlo Conti

In collegamento con Storie Italiane Antonella Clerici è intervenuta sulle condizioni di salute di Carlo Conti. Questa mattina è bastato un post del conduttore in cui diceva che sta subendo tutti i sintomi del Covid, sta quindi peggio, per allarmare un po’ tutti. Non si sa se Carlo Conti venerdì prossimo riuscirà a condurre Tale e Quale Show da casa, come ha già fatto la scorsa settimana; Antonella Clerici ha quindi subito voluto rassicurare tutti.



E’ vero che in questi giorni Conti ha aggiunto un sintomo dopo l’altro ma sta bene, è sotto controllo ed è a casa. “Io e Carlo siamo legatissimi – ha spiegato al pubblico di Storie Italiane prima di iniziare il suo E’ sempre mezzogiorno – Mi sento sempre con Francesca sua moglie e questa mattina Carlo mi ha risposto. Tutto è monitorato e lui è curato benissimo. Speriamo che preso sia solo un ricordo ma è certo che questa malattia sia subdola e si insinua. Bisogna vedere l’evoluzione ma il fatto che lui lo scriva e lo dica e che stamattina ci siamo scritti vuol dire che sta bene e può farlo”.

Antonella Clerici non vuole che il pubblico si allarmi senza motivo ma non sminuisce ovviamente il virus che sta colpendo sempre più persone, anche nel mondo della tv, dello spettacolo. Non vuole che il pubblico pensi che Carlo Conti sia grave, niente del genere, il conduttore ha adesso tutti i sintomi del Coronavirus, ma è a casa e si sta curando.

“Forza Carlino, tanto lui è forte e sano ma purtroppo è così, questo virus non fa sconti a nessuno” aggiunge la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno prendendo la linea dalla Daniele. Nella sua cucina oggi anche un pensiero goloso per il suo fratellone: “Lo penso sempre e più tardi faremo anche un pane sciocco dedicato a lui che è toscano”.





Stefania Longo, Ultimenotizieflash.com