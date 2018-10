Stasera Wim Wenders sarà ospite di “Movie Mag”, in onda su Rai Movie

A Movie Mag, in onda stasera alle 22.50 su Rai Movie, parla Wim Wenders: “Quando ho parlato con Papa Francesco degli scandali legati alla pedofilia nella curia, ho avvertito la sua rabbia e la sua frustrazione: si è reso conto della difficoltà di condurre l’intero corpo della Chiesa verso la politica della ‘tolleranza zero’”. Wim Wenders, maestro del cinema mondiale, autore del documentario “Papa Francesco – Un uomo di parola” è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie, in onda domani su Rai Movie e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1. L’atteso Venom, cinefumetto Marvel dedicato alla nemesi di Spider-Man creata da David Micheline e Todd MacFarlane, sbarca sul grande schermo e, per l’occasione, Movie Mag intervista il regista Ruben Fleischer e il cast del film: su tutti Tom Hardy, protagonista nei panni di Venom/Eddie Brock. Il consueto Cineoroscopo, firmato da Simon & The Stars, in onore di Wim Wenders – appartenente al segno del Leone – questa settimana rivela tutto quello che c’è da sapere sul quadro astrale dei segni di Fuoco. A seguire, Movie Mag propone un’incursione sul set di Dogsitter, commedia di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico, che racconta la storia di Rana e Marti, che al loro primo giorno di lavoro si vedono derubati del preziosissimo bulldog affidato loro da una ricca signora. Il Notiziario del Cinema intervista Gianluca Arnone per raccontare i 90 anni della rivista del Cinematografo, celebrati da un evento speciale a Castiglione del Lago. Chiude la puntata la nuova rubrica “See you next wednesday”, a cura del critico e giornalista Alberto Farina, che questa settimana propone una divertente carrellata sui supereroi più bislacchi della storia del cinema.