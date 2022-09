Michelle Hunziker e Serena Autieri amiche matte in giro per Roma

Postano sui social foto e video della loro passeggiata nella capitale e commentano: “Siamo un pericolo pubblico!”

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono amiche per la pelle e insieme a spasso per le vie di Roma sono pronte a fare follie. Entrambe postano sui social una foto che le ritrae insieme a passeggio, con un sorriso malizioso che illumina il loro viso e nelle stories annunciano: “Arriviamo!”. Chissà che cosa hanno in mente per i follower?

“Due amiche matte in giro per Roma… sono un pericolo pubblico!” scrivono all’unisono Michelle Hunziker e Serena Autieri postando sui social la foto della loro passeggiata romana. Bellissime ed eleganti, la prima in tubino nero e l’altra in abitino azzurro, sorridono sornione, come due perfette partner in crime che stanno tramando qualcosa. Nelle storie scherzano, con Michelle che rimprovera l’amica: “Questa estate proprio non mi hai considerata!” e Serena che risponde pronta: “Guarda ho la valigia… mi sono trasferita a casa tua adesso”.

Tutti gli anni ad agosto Michelle Hunziker e Serena Autieri sono solite passare qualche giorno insieme in montagna, e la loro vacanza ad alta quota è una tradizione anche per i follower. Quest’anno la Hunziker ha “abbandonato” l’amica e non l’ha raggiunta per il loro classico trekking sulle Dolomiti. Forse sono state le tante questioni personali che l’assillano a farle saltare l’appuntamento. Da poco infatti ha interrotto la frequentazione, breve ma intensa, con Giovanni Angiolini e il fatto che sia tornata a indossare la fede lascia supporre un ritorno di fiamma con l’ex marito, Tomaso Trussardi. Il gossip poi vorrebbe sua figlia Aurora Ramazzotti in dolce attesa e la conduttrice pronta a diventare nonna, anche se mancano le conferme ufficiali.

Un giro tra le vetrine e una tappa dal parrucchiere per Michelle Hunziker e Serena Autieri, complici e sempre pronte a divertirsi. Amiche per la pelle come sono, ne avranno di cose da raccontarsi durante la loro passeggiata a Roma!