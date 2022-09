I figli di Britney Spears confessano: “Ti amiamo… ma abbiamo bisogno di tempo”|Lei risponde: “Ricordatevi da dove venite”

Botta e risposta tra la popstar, che torna su Instagram, e Jayden e Preston

Britney Spears risponde ai suoi due figli e torna su Instagram con un lunghissimo post. In un’intervista tv Preston, 16 anni e Jayden 15, che vivono con il padre Kevin Federline, il quale ne ha la custodia quasi esclusiva, hanno confessato di voler molto bene alla loro madre, ma di avere bisogno di tempo prima di poter tornare a frequentarla. E lei ha replicato: “Ricordatevi da dove venite… siete i miei figli e lo sarete per sempre”.

Non c’è pace quindi per la popstar, nemmeno in un momento di rinascita come quello che sta vivendo, da quando, nel novembre scorso, è venuta meno la tutela personale e patrimoniale del padre Jamie Spears, dopo 13 anni. Il suo ritorno alla libertà ha purtroppo riportato a galla una serie di profonde tensioni familiari.

A giugno ha sposato il modello, attore e personal trainer Sam Asghari. E’ tornata sulla scena musicale, dopo sei anni, nientemeno che con Elton John, duettando in “Hold me closer”, rivisitazione della celebre “Tiny Dancer”. La sua fortuna si stima ammonti a 50 milioni di sterline, ma, proprio l’anno scorso, Britney Spears ha ammesso che, nonostante tutti i suoi successi, non c’è “niente di più forte dell’amore tra una madre e un figlio.’ Ed è proprio la sua relazione con i figli ad addolorarla di più.

Il mese scorso il Mail on Sunday aveva rivelato che Britney, 40 anni, non vedeva i suoi figli, Preston, 16, e Jayden, 15, da mesi. Il padre, l’ex ballerino Kevin Federline, da cui Britney ha divorziato nel 2006, ha detto che il desiderio dei ragazzi era quello di evitare il circo che circonda la vita privata della madre al punto da non voler nemmeno partecipare al suo matrimonio.

In risposta, in un momento di rabbia, Britney aveva accusato i suoi figli di “averla abbandonata” e di “essere odiosi” in un post su Instagram poi rimosso. La scorsa settimana è tornata sui social caricando online una registrazione vocale in cui affermava che la sua famiglia l’aveva “letteralmente uccisa” durante il suo calvario di tutela. Poi aveva cancellato anche quella.

Adesso Britney deve fare i conti con le pesanti dichiarazioni dei due figli che, in un’intervista televisiva, hanno spiegato la loro posizione in tutta la vicenda: “Penso che la mamma abbia faticato a darci attenzioni e a mostrarci uguale amore e non credo che si sia occupata abbastanza di Preston e mi sento davvero male per questo”, ha iniziato Jayden: “Siamo stati entrambi sottoposti a così tante pressioni in passato che questo è il nostro posto sicuro ora, per elaborare tutti i traumi emotivi che abbiamo subito per guarire, guarire il nostro stato mentale”, ha confessando ammettendo: “Non c’è odio… ma ci vorrà molto tempo e molti sforzi per riparare questa relazione fratturata”. E ha poi aggiunto: “Penso al 100% che questo possa essere risolto. Ci vorrà solo molto tempo e fatica. Voglio solo che migliori mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla”.

E poi parlando direttamente alla madre, ha concluso: “Ti voglio molto bene, spero per te il meglio. Forse un giorno potremo sederci così e parlare di nuovo.’

Una Britney addolorata e rattristata ha risposto in un lungo post su Instagram scrivendo: “Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potevo essere. Finalmente a 40 anni senza i vincoli a cui la mia famiglia mi ha sottoposto, dico a mio figlio Jayden che gli mando tutto l’amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!!!!”.

La popstar ha poi aggiunto: “Il mio amore per i miei figli ha dei limiti e mi rattrista profondamente conoscere la loro protesta e per aver detto che non ero all’altezza delle loro aspettative di madre… e forse un giorno potremo incontrarci faccia a faccia e parlarne apertamente!!!!”



La Spears si è particolarmente offesa per il commento di Jayden sul suo stato di salute mentale e per la sua difesa del nonno Jamie Spears, di cui ha detto: “Stava solo cercando di fare il padre nei tuoi confronti…”: Britney ha risposto a tono: “Per quanto riguarda la mia salute mentale… mio caro bambino, capisci che devi imparare a prendere un libro e leggerne uno prima di poter parlare della mia salute mentale… “. Infine ha concluso: “Se potessi fermarti un secondo ricorda da dove vieni!!! Spero che tu possa guardarti allo specchio e ricordare… sei mio figlio e lo sarai sempre!!!!”.



Spears e Federline si sono sposati nell’ottobre 2004 e hanno divorziato nel luglio 2007 dopo aver avuto Preston e Jayden. Federline ha l’affidamento principale dei ragazzi.