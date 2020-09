“007 No Time to Die”, ecco il trailer ufficiale. Confermata la data d’uscita del film

Il 12 novembre arriverà nei cinema il nuovo film di James Bond. Ultima prova di Daniel Graig nei panni dell’agente segreto

“007 No Time to Die”, il nuovo atteso capitolo con protagonista James Bond, uscirà il prossimo 12 novembre: la data di arrivo nelle sale italiane è stata ufficializzata con la pubblicazione della locandina del film diretto da Cary Fukunaga, il 25esimo atto della saga sull’investigatore più famoso della storia del cinema. Bisognerà dunque attendere ancora un paio di mesi per poter ammirare Daniel Craig nella sua ultima interpretazione dell’agente segreto, ma nel frattempo è stato pubblicato il nuovo trailer della pellicola.

Sono passati ben 58 anni dall’uscita dell’indimenticabile “Agente 007 – Licenza di uccidere”. Dalla prima pellicola proiettata nel 1962 si è arrivati a “Spectre”, il 24esimo capitolo uscito nel 2015. Dopo cinque anni di assenza, l’agente segreto torna alla ribalta con l’obiettivo di ottenere un nuovo successo. Il botteghino internazionale ha sempre premiato James Bond: tra i migliori risultati figura quello di “Skyfall”, capace di superare il miliardo di dollari di incassi.

Il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming è uno dei più iconici della storia del cinema, diventato celebre anche per alcune battute tra cui emerge la celebre “Il mio nome è Bond… James Bond”. I panni dello 007 più famoso (dove il doppio zero indica la sua “licenza di uccidere”) sono stati indossati da alcuni attori simbolo di Hollywood tra cui Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig. L’attore britannico sarà alla sua ultima recita in questo ruolo che riveste dal 2006: è stato protagonista in “Casino Royale”, “Quantum of Solace”, “Skyfall”, “Spectre” negli ultimi 14 anni.

James Bond si è ritirato a vita privata in Giamaica, ma riceve una richiesta d’aiuto da un vecchio amico della CIA (Felix Leiter interpretato da Jeffrey Wright). La missione è legata a uno scienziato rapito, ma vengono riportate in scena alcune ferite mai rimarginate da 007, tra cui quelle legate all’amata Madeleine Swann (Lea Séydoux), che l’aveva tradito. Il cattivo è il misterioso Safin, interpretato da Rami Malek. Nel cast anche Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana De Armas e Lashana Lynch.

Buona parte di “No Time To Die” è stata girata in Italia, tra Basilicata, Puglia e Calabria. È presente Matera, città dei sassi e patrimonio dell’Unesco. Daniel Craig aveva raccontato così a Sky: “Da lì si dipana tutta la storia, il film inizia lì”. Il panorama incantato delle case grotta di Matera fa da sfondo all’inseguimento di auto che vediamo nella primissima immagine: “Ci siamo trovati benissimo e ci hanno lasciato guidare a grande velocità… ma state tranquilli senza rovinare niente!”.

James Bond si è lanciato dal ponte romano di Gravina di Puglia, alcune scene sono state girate a Maratea e altre sulla Spiaggia dell’Arco Magno a San Nicola Arcella (in provincia di Cosenza). Non mancano location estere tra cui Port Antonio (Giamaica), Nittedal (Norvegia), Londra e Cairngorms Nationsl Park (Gran Bretagna), Kalsoy (Isole Faroe).





