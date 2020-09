Brad Pitt, la «nuova fidanzata» e il suo «matrimonio aperto»

Secondo i giornali rosa di tutto il mondo l’attore americano starebbe trascorrendo una dolce vacanza in compagnia della modella Nicole Poturalski: i due si sarebbero conosciuti al celebre ristorante del marito di lei, Roland Mary, dal quale ha un figlio e – per adesso – non pare abbia intenzione di divorziare

E alla fine arrivò anche il marito. Nella lista delle informazioni riguardo la nuova (presunta) storia d’amore tra Brad Pitt e la modella Nicole Poturalski, ecco spuntare il compagno di lei: i tabloid infatti hanno incrociato i dati e sono arrivati dritti dritti a Roland Mary, imprenditore tedesco 68enne, proprietario del celebre ristorante berlinese Borchardt, che l’attore frequenta sin dai tempi di «Bastardi senza gloria».

Proprio lì, in quel locale, Brad pare abbia incontrato Nicole, che nel mondo del lavoro è conosciuta con il cognome del marito. Che, secondo il report del Daily Mail, avrebbe quattro figli con donne diverse, l’ultimo – Emil – avuto sette anni fa con la Poturalski. Sembra inoltre che Roland sia perfettamente al corrente della complicità tra sua moglie e Pitt, tanto che alcuni giornali già parlano di «matrimonio aperto».

Non è dato sapere se la modella abbia intenzione di divorziare prima di fare sul serio con la nuova fiamma, per adesso ha comunque deciso di godersi con lui alcuni giorni nel sud della Francia. La coppia è stata avvistata all’aeroporto di Parigi e dei testimoni hanno raccontato di aver osservato «tenerezze» ed «effusioni». Ma quando è iniziata questa relazione? È recente o procede da mesi sottotraccia, al riparo dai riflettori?

Su questa domanda stanno lavorando gli esperti di gossip, intenti negli ultimi giorni a ricostruire la time-line del rapporto. L’ipotesi ad ora più accreditata è che la scintilla tra Brad e Nicole sia scoccata lo scorso anno, quando lui è stato a Berlino a presentare «C’era una volta a …Hollywood», passando forse anche dal Borchardt. Di sicuro i due erano seduti vicini al concerto di Kanye West a Los Angeles, lo scorso novembre.

Che sia arrivato il lockdown a mettere un momentaneo freno alla conoscenza è molto probabile, ma la caccia alle informazioni continua.

