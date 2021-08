A.P. Bio ospita Bruce Campbell nella quarta stagione

La star del franchise horror de La casa interpreterà il padre del protagonista Jack Griffin.

Un po’ di horror cult sbarca nella quarta stagione di A.P. Bio. Bruce Campbell, attore noto soprattutto per la sua interpretazione nel film di Sam Raimi La casa (in originale Evil Dead), si è unito al cast della comedy disponibile negli Stati Uniti in streaming su Peacock. Lo riferisce Deadline fornendo anche dettagli sul ruolo da guest star che gli è stato affidato.

In A.P. Bio 4 ci sarà Bruce Campbell: Ecco chi interpreterà

Campbell interpreterà John Griffin, il padre del protagonista della serie Jack Griffin, interpretato da Glenn Howerton. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, John è stato un padre assente per la maggior parte vita di Jack, ma ha recentemente avuto un risveglio spirituale con la speranza di riconnettersi con suo figlio adulto. Campbell, visto in tv negli ultimi anni anche in Lodge 49 e Fargo, attualmente è impegnato anche nel nuovo film del franchise di Evil Dead, Evil Dead Rise.

La nuova vita di A.P. Bio

Incentrata su uno studioso di filosofia sfortunato che, dopo aver perso il lavoro dei suoi sogni, è costretto a tornare in Ohio per lavorare come insegnante di biologia in una scuola superiore, A.P. Bio era stata cancellata da NBC dopo due stagioni. Successivamente, grazie alle dimostrazioni d’affetto dei fan, ha trovato però una nuova casa a Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal, che ha ordinato dapprima una terza stagione e in seguito una quarta, attesa prossimamente. Creata da Mike O’Brien e con Lorne Michaels produttore esecutivo, la comedy annovera nel cast anche Patton Oswalt, Mary Sohn, Lyric Lewis, Jean Villepique e Paula Pell. In Italia attualmente si può recuperare, anche se solo parzialmente, su Infinity+.

