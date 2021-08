Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: Denise è incinta

Il cantante diventerà padre per l’ennesima volta: la sua nuova fidanzata Denise Esposito è incinta del loro primo figlio

Colpo di scena: Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta! A svelarlo, in esclusiva, è stato il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che la sua nuova compagna è incinta. Denise Esposito lo renderà genitore di nuovo. Per lei, invece, si tratta del primo figlio. Se in un primo momento poteva esserci qualche incertezza nel parlare della giovane 26enne come nuova compagna del cantante napoletano, le nuove testimonianze social e questa bomba di gossip estivo non lasciano spazio a dubbi.

L’artista aveva fatto di tutto per tenere in segreto e lontano dagli occhi indiscreti la sua nuova storia d’amore. Gigi D’Alessio e Denise, presto genitori, sono ormai una coppia consolidata. Un’amica di lei aveva dichiarato in una intervista al settimanale DiPiù che il loro è vero amore, non ci sarebbero altri interessi se non quelli del cuore. La loro è una relazione bella, pulita e molto solida.

Gossipetv.com