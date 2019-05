Fiordaliso: “Ho detto basta agli uomini, per me sono tutte donne”

Eleonora Daniele ha ospitato Fiordaliso negli studi di Storie Italiane per una lunga intervista in cui la cantante ha svelato di aver definitivamente chiuso con gli uomini. Il passato sentimentale della cantante, com’è noto, non è sempre stato facile: legata ad un marito violento per diverso tempo, Fiordaliso è diventata mamma molto presto e, proprio per questo motivo, il padre decise di chiuderla in un istituto per ragazze madri. Ricucito il rapporto con il genitore, oggi che ha 63 anni, Fiordaliso ha deciso di dire addio agli uomini scegliendo di condurre una vita da single convinta. “Perché ho detto basta agli uomini? Per vari motivi, ad esempio per la menopausa, gli ormoni vengono meno, ma anche perché sto bene da sola”, ha raccontato la cantante ad Eleonora Daniele.

Stanca di chiedere il permesso anche solo per uscire con le amiche, Fiordaliso si è detta soddisfatta della sua vita: “Io ho due cani, ho due figli, la mia mamma e il mio papà, sto bene così”. La vicinanza ad un uomo, ormai, sembra non farle più effetto tanto da portarla a vedere l’altro sesso come poco attraente: “Non me ne accorgo se un uomo mi guarda con sensualità, per me sono tutte donne ormai. Ho voglia di essere libera, non voglio un amore – ha aggiunto ancora – . Quando vedo donne della mia età con il toy boy che vogliono andare in discoteca, non capisco come facciano”.

Luana Rosato, Ilgiornale.it