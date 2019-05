Stasera andrà in onda il match Juventus-Torino

È il derby della Mole a caratterizzare il venerdì sera calcistico televisivo: a trasmettere Juventus-Torino in esclusiva è Sky, alle 20,30 con la telecronaca di Fabio Caressa affiancato da Beppe Bergomi in qualità di opinionista e con Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo impegnati a bordo campo. Il canale è Sky Sport Serie A. Anche sul digitale terrestre.

Prologo dalle 19,45 con “Sky Calcio Live” condotto in studio da Marco Cattaneo con ospiti Paolo Condò, Daniele Adani e Massimo Ambrosini. Al termine, analisi e commenti sul match.

Replica del derby all’una, sempre su Sky Sport Serie A.

Calcio internazionale: per la Premier League appuntamento alle 21 con Everton-Burnley su Sky Sport Uno con Paolo Ciarravano al microfono, per la Bundesliga si gioca alle 20,30 Mainz-Lipsia su Sky Sport Football con telecronaca di Pietro Nicolodi.

Daniele Cavalla, La Stampa