Rai2, stasera andrà in onda “211 Rapina in corso”

Ispirato a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department, “211 Rapina in corso”, il film diretto da York Alec Shackleton con Nicolas Cage, in onda su Rai2 alle 21.20, racconta dell’assalto alla Bank of America a North Hollywood, avvenuto il 28 febbraio 1997, in cui quattro spietati criminali armati e ben addestrati presero in ostaggio 26 persone, tra impiegati e clienti, provocando l’intervento di squadre speciali della LAPD e della SWAT con il supporto dell’Interpol, da tempo sulle tracce dei quattro rapinatori.

Ma sarà l’agente Chandler a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana.