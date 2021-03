Canale 5, stasera torna “Daydreamer”

Stasera, nuovo appuntamento, in prima visione e in prima serata su Canale 5, con “Daydreamer”, la serie-fenomeno che ha definitivamente consacrato Can Yaman e Demet Özdemir.

I nuovi episodi garantiscono un susseguirsi di colpi di scena e inedite avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro del titolo turco sentimenti accesi e molti intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir).

Le intricate vicende dei due protagonisti, guilty pleasure di un pubblico vasto e sorprendente, si intrecciano a quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, sorella di Sanem (Oznur Serceler), e Emre (Birand Tunca), fratello di Can.

Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet).