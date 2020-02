Joshua Jackson quasi papà e Jodie Turner-Smith, che era sua fan ai tempi di Pacey Witter

L’attore è in attesa del primo figlio. Eccolo, con la moglie, sul red carpet dei Bafta. Belli e innamorati. L’attrice 33enne, del resto, ha appena ammesso: «La mia prima cotta? Pacey di Dawson Creek!»

La coppia più bella dei Bafta 2020? Joshua Jackson e la moglie Jodie Turner-Smith.

I due sono in attesa del primo figlio e finora non ne hanno mai fatto parola, preferiscono lasciare parlare l’abito giallo premaman e continuare a vivere il loro amore con discrezione.

Allo stesso modo, in gran segreto, si sono sposati alla fine dell’estate 2019.

Anche in quel caso, zero dichiarazioni o conferme. Solo la fede al dito sfoggiata sul red carpet qualche mese dopo. Per lo storico protagonista di Dawson’s Creek, 41 anni, Jodie, 33, è l’amore che torna dopo la lunga relazione con Diane Kruger. Sono stati insieme dieci anni, non si sono mai sposati.I due si sono conosciuti nel 2018, poi lui su Instagram ha fatto un’eccezione condividendo la prima foto insieme: «Due persone che si piacciono un po’». Anche se l’attrice di Queen & Slim ha ammesso di essere una fan del marito fin dai tempi della serie tv per adolescenti: «La mia prima cotta? Pacey di Dawson Creek! Ero una ragazzina», ha spiegato, ridendo a W Magazine. Quella cotta ora è un matrimonio (e un figlio).

Vanityfair.it