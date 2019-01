Kim Kardashian, utero in affitto per il quarto figlio: quanto sarà pagata la mamma surrogata

Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa del loro quarto figlio, il secondo tramite madre surrogata. A rivelarlo sono Us Weekly e Daily Mirror, che hanno annunciato l’arrivo di un fiocco azzurro in casa della celebre coppia. North, Saint, e Chicago avranno dunque presto un fratellino.

Anche per questa gravidanza, Kim e Kanye hanno deciso di affidarsi a un’agenzia di madri surrogate, una scelta obbligata per la famosa ereditiera che ha avuto problemi dopo la seconda gravidanza. Per allargare la famiglia, dunque, non restava che ricorrere all’utero in affitto. Alla coppia era rimasto un embrione fertilizzato in scadenza a maggio e così i due celebri genitori qualche mese fa hanno deciso di avviare la procedura per avere il quarto figlio. A portare in grembo il nascituro dovrebbe essere Lorena, la stessa donna che ha dato alla luce la piccola Chicago e che all’epoca ha ricevuto un lauto compenso: secondo quanto rivelato dai tabloid, guadagnò 45mila dollari per portare a termine la gravidanza.

Leggo