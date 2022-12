Guardiani della Galassia volume 3, il trailer ufficiale

Una nuova avventura targata Marvel con i simpatici personaggi sta per arrivare al cinema e le nuove immagini aumentano l’hype

I Guardiani della Galassia Vol.3 è il terzo capitolo della trilogia galattica di James Gunn e l’ultimo film Marvel del regista che passerà a lavorare per i Dc Studios. Pochi giorni fa su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è uscito il mediometraggio di Natale con l’imprevedibile e divertente compagnia di alieni che partono in missione per la terra per fare un regalo speciale a Star Lord, e ora le nuove immagini del film in arrivo al cinema proposte dal trailer suggeriscono un’avventura esplosiva e ironica all’altezza dei due film precedenti. “È molto raro che il terzo film di una serie sia buono. Quindi, per me era importante concludere questa storia in modo positivo. Gran parte del volume 3 torna all’inizio in modo che possiamo davvero vedere la fine” ha detto Gunn.

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3: LA TRAMA DEL FILM

Questo terzo film è ambientato dopo gli eventi di Thor: Love and Thunder e ritrova il solito gruppo composto da Star Lord, Drax, Mantis, Nebula, Kraglin, Rocket e Groot che si ritrovano in una situazione un po’ difficile. Peter è ancora in lutto per la perdita di Gamora di Zoe Saldaña che tecnicamente è morta in Avengers: Infinity War, solo per essere poi resuscitata come una versione alternativa di se stessa. E la trama principale del film è incentrata sullo sboccato Rocket armato che potrebbe finalmente svelare il mistero della sua origine.