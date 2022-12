Pinguini Tattici Nucleari: “Rimaniamo i ragazzi della porta accanto, anche se facciamo 10 stadi…”

La band bergamasca presenta il nuovo progetto discografico “Fake News” e il prossimo tour negli stadi italiani.

I Pinguini Tattici Nucleari ci sono, eccome.

La band multiplatino, originaria di Bergamo, che ha collezionato negli ultimi anni certificazioni importanti, primi posti in radio e numeri da record in ogni ambito, oltre alla recente vittoria agli MTV European Music Awards come Best Italian Act, presenta il nuovo album “Fake News”. E annuncia un tour negli stadi italiani da far girare la testa con le prime date di Milano e Roma già sold out e una data zero a Venezia per un debutto col botto, il prossimo 7 luglio. “Non ci crediamo ancora” racconta il frontman Riccardo Zanotti: “E’ tutto incredibile, la nostra storia è incredibile. Ma noi restiamo i ragazzi della porta accanto, anche con dieci stadi all’orizzonte”.

E stupiti ed increduli di tutto questo successo i sei ragazzi bergamaschi Riccardo Zanotti, volto, voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, e gli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra), lo sono davvero, mentre presentano il loro nuovo album “Fake News” in uscita il 2 dicembre. Successo inaspettato, quasi insperato, ma sicuramente meritato.

Per loro soprattutto che la gavetta l’hanno fatta con tutti i crismi, anche se alla velocità della luce. Dai club con poche decine di persone, quando muovevano i primi passi con dischi auto prodotti nel 2014, ai palazzetti da tutto esaurito con oltre trecentomila biglietti venduti durante l’estate 2022, fino agli stadi e all’oltre un miliardo di streeming.

“La nostra dimensione è quella dei live e dei concerti, quindi siamo super contenti e questo traguardo ci rende orgogliosi”, spiega Zanotti, che non perde occasione di rimarcare come la forza e l’unicità della band sia proprio… la band: “Stare insieme per noi è sempre stato importante, siamo un insieme di persone e crediamo che la vita con le sue difficoltà vada affrontata in maniera comunitaria. Essere una band è il nostro statement, è la nostra unicità. Questo vogliamo trasmettere: il valore dello stare insieme, del fare squadra”.

Una squadra che funziona e che vince. Come hanno dimostrato i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Dal 2019, l’anno della svolta con il quarto album, “Fuori dall’hype” (quattro volte Platino) che supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi, ai primi tour nei club con oltre sessantamila presenze totali. E poi il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo nel 2020 con “Ringo Starr” (certificato triplo Platino), e l’EP “Ahia” (certificato quadruplo Platino), che contiene i singoli “Pastello Bianco” (quadruplo Platino), “Scrivile scemo” (triplo Platino) e “Scooby Doo” (triplo Platino).

Fino a “Fake News”, che raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni dei Pinguini Tattici Nucleari. E la loro storia.