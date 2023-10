Francesca Fagnani e la mancata presenza di Fedez a Belve: “la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna”

(di Federica Zito) Da giorni si parla del caso Belve-Fedez e la presunta ospitata del cantante nel programma di Francesca Fagnani. L’indiscrezione ci suggeriva la possibile presenza di Fedez all’interno del programma, indiscrezione che ha mandato in estasi tutti i fan del cantante.

L’ospitata al programma è però saltata e il motivo pare non sia a causa di un mancato consenso della Rai bensì per questioni economiche, questo confermerebbe che non si tratta di problemi legati alla censura, motivo invece che avrebbe avuto più senso visti i precedenti con il rapper, che nel 2021 al Concertone del primo maggio il cantante pubblicò la telefonata tra lui e Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, o come la performance a bordo della nave Costa Crociere al Festival di Sanremo 2023.

Adesso però Fedez ha altro a cui pensare. È tuttora ricoverato a Milano a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Accanto a lui, come sempre, la moglie Chiara Ferragni che ha lasciato Parigi per correre da lui.

Anche Francesca Fagnani è intervenuta a proposito della vicenda e ci ha tenuto a precisare che non condivide la decisione presa dalla Rai, ma dalle sue parole traspare la volontà di lasciare “la porta aperta” a Fedez. La conduttrice sul suo profilo social scrive: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”

Per adesso quindi la Rai ha come “scusa” per l’assenza il ricovero del cantante. Ma Fedez accetterà, una volta guarito, l’invito della Rai?

