DAZN lancia il suo e-commerce

La nuova piattaforma e-commerce di DAZN per l’acquisto delle carte prepagate digitali fa il suo debutto online. Da oggi, tutti i tifosi che desiderano acquistare o regalare ad amici e famigliari le emozioni dello sport tramite una carta prepagata digitale personalizzata lo potranno fare con un click, collegandosi a dazn.com/prepagate .

Tanti Auguri Bomber, Al compagno di squadra che tutti vorrebbero, Auguri Dottoressa: che si tratti del compleanno del migliore in campo, di un anniversario o festività sarà possibile scegliere il messaggio preferito tra quelli disponibili sul sito e dedicarlo a una persona speciale, appassionata di grande sport.

E per festeggiare il nuovo e-commerce, DAZN lancia una nuova carta prepagata stagionale di 9 mesi dedicata all’abbonamento Standard, acquistabile sull’e-commerce al prezzo di 249 € e disponibile anche da Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet e SME, che permetterà a tutti i tifosi di seguire gli eventi sportivi inclusi nell’offerta del leader nel live streaming e intrattenimento sportivo: dal calcio con tutta la Serie A TIM e Serie BKT, passando per le competizioni internazionali fino al multisport con tutto il basket italiano ed europeo, il football americano con la NFL e gli sport da combattimento. E tanto altro ancora, come le competizioni in onda sui canali Eurosport 1 HD e 2 HD disponibili in App, il ciclismo per seguire il Tour de France e il Giro d’Italia, gli sport invernali con i Mondiali di Sci e il grande tennis del Roland Garros US Open e degli Australian Open.

L’e-commerce di DAZN si integra al network di canali autorizzati dove è possibile acquistare carte e codici prepagati e che comprende i principali negozi di elettronica (tra cui Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert, Trony, Comet, Gamestop), supermercati (tra cui Esselunga, Bennet e Iper) ma anche tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis e online (su Amazon e Startselect).