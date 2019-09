Francesco Totti dietro le quinte: “Me so’ scordato”

L’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, si metta alla prova davanti la cinepresa nell’attesa della nuova sitcom insieme alla moglie Ilary Blasi.

L’ex calciatore, ultimamente, è protagonista di una nuova pubblicità per il detersivo Dash che vede Totti impegnato in una casa a fare il bucato di panni macchiati. Anche se l’ambiente è diverso da quelli a cui l’icona giallorossa è abitata, ovvero davanti a una lavatrice, Francesco si rivela tranquillo e come sempre spontaneo.

Tra un ciak e l’altro ecco che arriva la scena più divertente, quando Francesco (che interpreta il mister) si dimentica la battuta mentre sta lanciando un panno sporco in lavatrice. “Me so’ scordato!” ha esclamato durante le riprese, spontaneità e umorismo che fanno sempre breccia nel pubblico.

La nuova sitcom, una specie di Casa Vianello rivisitata alla romana, vedrà protagonista l’ex calciatore e la moglie in una commedia familiare. La coppia è una delle più durature nel campo dei vip, stanno insieme da quasi vent’anni. Totti la vide per la prima volta quando Ilary partecipò a Passaparola e disse agli amici: “Voglio sposarla”, cosa che fece veramente nel 2005 in diretta TV. Ora i due hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Riccardo Palleschi, Ilgiornale.it