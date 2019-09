Rai3, stasera torna “Lessico amoroso”

Massimo Recalcati prosegue, con Lessico amoroso, la sua indagine sulla coppia portando l’attenzione del pubblico sul tema del desiderio. Il nuovo viaggio, in onda alle 23.50 su Rai3, inizia con un montaggio di baci cinematografici, tratto da una celebre sequenza del film di Giuseppe Tornatore Nuovo cinema paradiso. Come insegna Freud, tuttavia, il desiderio per chi amiamo si accende, deflagra, arde, così come è vero che ben presto si affievolisce e solo un nuovo corpo, un nuovo oggetto amoroso, è in grado di ravvivare le braci. È qui che si apre l’interrogativo che accompagnerà tutta la serie di Lessico Amoroso: durare o bruciare? Le neuroscienze dicono che è un fatto di dopamina e che la fedeltà ha i giorni contanti: dai 6 ai 18 mesi. Dopodiché il cervello ha bisogno di nuovi stimoli. Ma davvero non siamo altro che una macchina? È così che funzioniamo? In realtà il desiderio umano funziona in modo imprevedibile ed è simile a quei collage surrealisti dove la realtà è capovolta, se non smontata e rimontata secondo una logica del tutto immaginaria. Che ruolo hanno nel desiderio il feticismo e l’ossessione per il pezzo anatomico? E quali sono le differenze tra il desiderio maschile e quello femminile? Recalcati si arrischia ad affermare che entrambi sono prigionieri di due differenti idiozie. La puntata prevede contributi filmati tra cui la preziosa testimonianza su amore e desidero di Piera Degli Esposti , una straordinaria intervista al poeta Giuseppe Ungaretti tratta dall’ inchiesta Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini e la recitazione di un brano tratto da “Il professore di desiderio” di Philip Roth da parte di Alessio Boni.