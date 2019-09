Andrea Iannone e Giulia De Lellis, un amore a prova di red carpet

Lʼinfluencer non sbaglia un colpo, il pilota si distrae

Una principessa di rosa vestita, romantica e innamorata perfetta per calcare il red carpet. Alla premiere del film “The Laundromat” alla Mostra del cinema di Venezia, Giulia De Lellis azzecca il suo outfit e lascia senza fiato i fan. Con Andrea Iannone è uno scambio di baci e coccole, ma lui davanti ai flash si distrae perdendo di vista per un attimo la sua dolce metà. Lo sguardo disattento viene beccato dai follower.

Già dal loro arrivo al Lido catturano flash e sguardi. Il pilota, ex di Belen Rodriguez, sfoggia un look eccentrico che non passa inosservato, la influencer invece gioca con il suo guardaroba passando dalla scollatura vertiginosa all’abito sofisticato per concludere in bellezza con un vestito da principessa sul tappeto rosso.

Tgcom24