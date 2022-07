Irama, il nuovo singolo è PamPamPamPamPamPamPamPam

Si chiama PamPamPamPamPamPamPamPam il nuovo singolo di Irama pubblicato venerdì 1 luglio su tutte le piattaforme per la musica digitale e in radio. Una canzone che, forte di un bellissimo ritmo che incontra anche il reggaeton e il sound afro, spera di far ballare tutti nella bellissima estate italiana che ci attende

C’è un singolo nuovo di zecca nella più famosa playlist di Spotify, New Music Friday Italia. Stiamo parlando di PamPamPamPamPamPamPamPam di Irama, grazie al quale il cantautore nato a Carrara, poi cresciuto a Monza, tenta così la sua doppietta di tormentoni estiva, dopo il successo di 5 Gocce con Rkomi. Titolo inconfondibile e ritmo che lo è ancora di più. PamPamPamPamPamPamPamPam è una canzone a cavallo tra pop e reggaeton che dimostra ancora una volta la grande voglia di sperimentare del giovane artista.

IL SIGNIFICATO DI PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM, NUOVO SINGOLO DI IRAMA

PamPamPamPamPamPamPamPam è il titolo del nuovo pezzo estivo di Irama, condiviso dal cantautore italiano su tutte le piattaforme digitali a partire dalle ore 01:00 di venerdì 1 luglio. Il cantante di Ovunque Sarai aveva annunciato l’arrivo della nuova canzone lo scorso 28 giugno sui social, con la pubblicazione della cover ufficiale che lo mostra in primo piano, con tanto di immancabili treccine brillantinate e denti in pendant. PamPamPamPamPamPamPamPam ora incluso nella tracklist de Il giorno in cui ho smesso di pensare, l’album di Irama alla release il 25 febbraio, proprio dopo l’esperienza al Festival, è interpretato dallo stesso cantautore carrarese che ne ha anche curato la scrittura vicino a grandi nomi come Adrian Sanchez, Amritvir Singh, Andrea Debernardi, Giulio Nenna e Giuseppe Colonnelli. Alla produzione ci sono invece Andrea DB Debernardi, Eydren, Finesse e Giulio Nenna. La nuova hit estiva di Irama, PamPamPamPamPamPamPamPam, è realizzata per Atlantic/VM Italy e racconta la passione tipica degli amori estiti corredata da un ritmo assolutamente trascinante a cavallo tra pop, reggaeton e sound afro. Ecco il testo della canzone con cui Irama spera di replicare, o ancora meglio di superare, il successo dei precedenti tormentoni Nera, Arrogante e Mediterranea.

IL TESTO DI PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM

(Sveglia all’alba si innamora)

Ehi, Irama

(El chico italiano)



Quando mi chiama sono al Jacuzzi

E di già arriva, le dico: “Uh, si”

Quanto mi costa, quanti ne butti?

Dice: “Che figo”

Mentre si muove fa

(Rampampampampampampampampampampampampampam)



Pampampampampampampampampampampampampam

Mentre si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa



Ehi, corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come gruppi

Baby, resta ancora due minuti, ehi

Basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri’, balliamo su un [?]

Lo facciamo come due perfetti sconosciuti

Baby, sai che tu mi, tu mi lasci buchi

Ma dopo li cuci, cuci, cuci



Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una colombiana che muove il suo booty

A un’italiana con quegli occhi scuri

A un’africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama, chе il cielo mi aiuti

Se tutto fa: “Pampampampampampampampam”



Pampampampampampampampampampampampampam

Mentrе si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa



Nel petto batte come su una conga

Fa una domanda prima che risponda

Dice non vuole i soldi ma li conta

E infine, da Milano mi racconta

Che le sembra un rodeo, tutto perreo

Muovono il booty che lei vuole un trofeo

E stiamo muti, sì, come in museo

Quando lo muove un [?], ma quale galateo



Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una colombiana che muove il suo booty

A un’italiana con quegli occhi scuri

A un’africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama, che il cielo mi aiuti

Se tutto fa: “Pampampampampampampampam”



Pampampampampampampampampampampampampam

Mentre si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa



Rampampampam