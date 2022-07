Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti opinionista insieme a Sonia Bruganelli

Orietta Berti è stata scelta da Alfonso Signorini come nuova opinionista per la 7ª edizione del Grande Fratello Vip. La cantante prende il posto di Adriana Volpe, che ha avuto dei contrasti con Sonia Bruganelli, quest’ultima però confermata

Il prossimo lunedì 19 settembre si aprirà la 7ª edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. L’ultima vincitrice è stata Jessica Selassié, la primogenita delle “princess” etiopi Lucrezia e Clarissa. Ad accompagnare Alfonso Signorini in un’altra, lunga edizione durata ben 6 mesi, ci sono state le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, quest’ultima già ex concorrente della casa più spiata d’Italia. A tal proposito, ci saranno dei cambiamenti. Se la moglie di Paolo Bonolis è stata confermata in quel ruolo, al posto di Adriana Volpe ci sarà Orietta Berti. Dopo due edizioni, dunque, il Grande Fratello Vip tornerà ad avere una cantante come opinionista, dopo che lo stesso ruolo fu ricoperto dal collega Pupo.

UNA NUOVA AVVENTURA PER ORIETTA BERTI

Alfonso Signorini ha deciso di puntare ancora su opinioniste tutte al femminile per la 7ª edizione del Grande Fratello Vip. Una scelta, quella di Orietta Berti, orientata a sfruttare la simpatia e la spontaneità dell’artista emiliana, che riscuote spesso grande affetto tra il pubblico. Per Orietta Berti non si tratta di un debutto assoluto come opinionista, avendolo già ricoperto saltuariamente in Live – Non è la D’Urso. Inoltre, l’ Usignolo di Cavriago com’è soprannominata, è stata spesso chiamata in qualità di ospite fisso o di giudice soprattutto per programmi musicali come Mettiamoci all’opera o Ti lascio una canzone. Sicuramente, la scelta di Alfonso Signorini è stata anche dettata a chiudere definitivamente la querelle sorta durante le puntate tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.