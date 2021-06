laF (Sky 135): ‘Dreamcatchers – Insegui il tuo sogno’ nuova serie doc in prima TV dal 3 giugno

Il viaggio in barca a vela di Phil e Iva nei paradisi naturali del Sud-Est asiatico alla ricerca delle persone che hanno scelto con coraggio e desiderio di libertà di trasformare i loro sogni in realtà

Da giovedì 3 giugno alle ore 21.10 arriva in prima tv assoluta su la F (Sky 135) un nuovo affascinante reportage internazionale, “Dreamcatchers – Insegui il tuo sogno” : protagonisti Phil e Iva che percorrono paradisi naturali del Sud-Est asiatico con la loro barca a vela per raccontare le storie di chi ha lasciato la sua precedente vita per seguire i propri sogni e vivere in libertà . Il francese Philippe Estiot e l’argentina Iva Agüero , stanchi del loro lavoro in azienda, nel 2012 hanno scelto di vivere sulla loro barca a vela chiamata Dali e dal 2015 hanno iniziato ad andare alla ricerca di altri “ dreamcatchers ” , persone che hanno scelto con coraggio e spirito di libertà di cambiare radicalmente la propria vita per perseguire i propri sogni e abbracciare un modo di vivere più semplice e a contatto con la natura, in modo quasi ancestrale. Il racconto di queste storie è diventato una serie autoprodotta che ha vinto due Asian Academy Creative Award nelle sezioni “ Best non-scripted entertainment ” (stagione 1) e “ Best lifestyle programme ” (stagione 3). La prima stagione , composta da 6 episodi da 30 minuti ciascuno in onda ogni giovedì fino all’8 luglio sulla TV di Feltrinelli, racconta il viaggio lungo 8 mesi di Phil e Iva lungo le isole dell’Indonesia , tra le più incontaminate del pianeta, dove conosceranno persone di ogni ceto sociale: Jean Philippe, un ex spazzacamino francese ora pescatore a Pulau Weh, al largo di Sumatra; Quentin e Gosia, che hanno impiegato dieci anni per acquistare la propria barca a vela per fare surf al largo di Simeulue; una famiglia australiana che ha scelto di crescere i propri figli su una barca, fra le isole Telo; Diego, un vecchio amico di Phil che ha realizzato un Surf Camp a Mentawai; Maria, una specialista della conservazione impegnata a proteggere le Tigri di Sumatra. Un viaggio emozionante che racconta senza filtri la cultura locale , fra cibo e tradizioni centenarie, e anche le difficoltà incontrate da Phil e Iva, fra tempeste, natura selvaggia, guasti al motore e le difficoltà di approvvigionamento in alcune delle località più remote del pianeta. “Dreamcatchers – Insegui il tuo sogno” è in onda a partire da giovedì 3 giugno 2021 per 6 settimane in esclusiva su la F (Sky 135) ed è disponibile on demand su Sky, su Sky Go e su NOW .