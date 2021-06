Rai2, stasera nuovo appuntamento con “Restart”

Enrico Letta, Segretario del Partito democratico, sarà ospite in studio, alle 23.30 su Rai2, protagonista della pagina politica di “Restart – L’Italia ricomincia da te”. Tanti i temi che verranno affrontati con il neo segretario: dalla proposta avanzata sulla tassa di successione all’occupazione giovanile, dal blocco dei licenziamenti alle ricette per far ripartire il Paese dopo un momento drammatico. Con passione e rigore, “Anima e cacciavite”, come suggerisce il titolo del libro che Letta dedica alla ricostruzione dell’Italia nel post Covid-19. Carlo D’Ippoliti, Docente Economia Università La Sapienza, spiegherà, poi, il Recovery: a quanto ammontano davvero le risorse per il nostro paese? Con Sabino Cassese, giurista, Alessandro Sallusti, direttore di Libero, Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia e Gianrico Carofiglio, scrittore, l’analisi sugli scenari che si aprono con il semestre bianco e la riforma più urgente, quella della giustizia, che arriva in un momento di grande sfiducia nei confronti della magistratura. Il rapporto tra giustizia ed economia e i costi di un sistema troppo lento, infine, con Gianluca Timpone, commercialista, alla lavagna di Restart.