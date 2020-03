Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia a Live-Non è la d’Urso accusata dall’amante di Sarcina: “Calcolatrice”

Clizia Incorvaia è stata tra i protagonisti indiscussi della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, è finita al centro delle polemiche prima per la rottura con Francesco Sarcina, poi per la storia d’amore nata nella Casa con Paolo Ciavarro e, infine, per le gravi dichiarazioni contro Andrea Denver. Dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip per aver insultato Denver chiamandolo “Pentito, Buscetta”, Clizia si è trovata ad affrontare le famigerate cinque sfere di Live-Non è la d’Urso: a suo favore l’amica Lola Ponce e la suocera Eleonora Giorgi e contro l’ex tronista Daniele Interrante, il giornalista Roberto Alessi e Carmelo Abate. La bionda influencer ha iniziato scusandosi ancora una volta per le affermazioni che le sono costate una condanna unanime e rivelando: “C’è un articolo di Repubblica del 2005 che ho anche screenshottato, in quel momento storico si usava dire ‘sei più muto di Buscetta’, per dire sbirro, pentito, infame. Io non l’ho mai utilizzato nel mio interloquire quotidiano, ma il gioco psicologico del Grande Fratello ti fa uscire queste reminescenze. L’Italia è con me”. La Incorvaia è stata poi punzecchiata da Interrante sulla questione dell’età: “C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello!”. “Dopo 30 anni non dichiaro più l’età come dice mia zia Nuccia. Io non ho paura di dirla, io non ho paura di niente” ha replicato la ragazza. Barbara D’Urso ha poi cambiato registro mostrando il video con le dichiarazioni dell’ex amante di Sarcina, che ha raccontato di aver vissuto con il cantante una relazione di quattro anni: “Ho conosciuto Francesco a un suo concerto, quando avevo 17 anni. A 18 anni mi sono trasferita a Milano visto che lì c’era lui. (…) Mi sentivo la sua donna, la sua compagna. Non mi trattava come un’amante. È sempre stato tranquillo a vederci mano nella mano e mi baciava davanti a tutti. Sapevo che era separato in casa che con Clizia fosse un matrimonio di solo gossip. Il 29 gennaio è finita la nostra storia, mi sono illusa e mi ha illusa. Sono stata con suo marito per quattro anni. Una donna se ne accorge, per me lei è una grande calcolatrice!”. “Mi dispiace, cornuta e mazziata! Le donne intelligenti si innamorano di persone così. Poi io sono crescita con l’insegnamento dell’amore eterno. (…) In quei quattro anni io badavo a mia figlia Nina. Lottavo e credevo a quello che mi veniva venduto, io sono una donna molto intelligente che si è persa per amore. È vero quello che dice perché all’epoca trovai le chat che lui implicava al suo ex manager. Poi dopo ci sono state tante ragazze giovani che mi hanno mandato dei messaggi. C’è da dire che io in realtà in questi ultimi due anni, quando scoprii le chat, iniziai un percorso duro diventando insicura e fragile, si insinuò un tarlo. C’ho messo due anni a superare questa cosa, per perdonarmi! (…) Lei era una delle tante. Lui le faceva sentire tutte esclusive. Adesso vivo una nuova storia con un ragazzo fantastico. Me la merito! Ora voglio concentrarmi su questo periodo bellissimo, voglio vivermi la storia con questo splendido uomo che è Paolo Ciavarro” ha prontamente replicato Clizia.

